Россияне не смогут привиться иностранной вакциной от COVID

Россия не будет закупать импортную вакцину против коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия не будет закупать зарубежную вакцину от коронавируса. В связи с этим вакцинация против COVID-19 будет проходить с применением отечественных препаратов.

При этом сама Россия хочет продавать свою вакцину от коронавируса в рамках COVAX (международный механизм, созданный под эгидой ВОЗ и направленный на справедливое и равноправное распределение вакцины в мире). «С учетом того, что вакцинацию населения России от COVID-19 предполагается проводить препаратами отечественного производства, необходимость принимать обязательства по закупкам вакцин в рамках COVAX у нашей страны отсутствует», — приводит слова источника в постоянном представительстве РФ при отделении ООН в Женеве «Известия».

В постпредстве РФ отметили, что на такой шаг идут и другие государства, которые обладают мощным потенциалом. Поэтому Москва не намерена закупать зарубежные препараты, так как уже создан свой, добавили там.

Россия зарегистрировала 11 августа первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V». На Западе резко раскритиковали эту разработку. Однако «Спутник V» уже заинтересовал более 20 стран. В Россию поступили заявки на приобретение около миллиарда доз препарата, передает «Утро.ру». Разработчик вакцины Александр Гинцбург считает, что Россия сможет одержать окончательную победу над эпидемией коронавируса COVID-19 к лету 2021 года, пишет «Дни.ру».