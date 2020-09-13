13 сентября 2020
12 сентября 2020
11 сентября 2020

Озвучены результаты выборов пермского губернатора. Обработано 99,6% протоколов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Пермь 2020, махонин дмитрий, выборы 2020
За Махонина проголосовали 75,6% пермяков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набрал 75,6% голосов на выборах главы региона. Таковы данные по итогам обработки 99,6% протоколов, транслируемых телеканалом «Россия-24».

На сайте ЦИК Пермского края на момент написания публикации были подведены итоги по итогам обработки 97,17%. «Махонин набрал 75,8% голосов, явка избирателей составила 36,2%. Ксения Айтакова от КПРФ набрала 13,5% голосов, за Олега Постникова от партии ЛДПР отдали голос 5,5%, Евгений Козлов, выдвинутый партией „Патриоты России“ набрал 2,3% голосов», — следует из данных крайизбиркома. Для победы на губернаторских выборах кандидат должен набрать минимум 50% плюс один голос.

Ранее политологи в беседе с URA.RU сообщили, что победа Махонина на выборах — выданный ему кредит доверия от жителей региона. Низкую явку эксперты объясняют усталостью пермяков и сдержанной предвыборной кампанией кандидатов на пост главы края.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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