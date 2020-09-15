В екатеринбургский фитнес-клуб вломились семеро неизвестных

Арендодатель выгоняет «Сити-фитнес» из помещения за долги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Клуб «Сити-фитнес» в Екатеринбурге попытались взломать. Как сообщил URA.RU представитель собственника здания на улице Первомайской, 77, где «Сити-фитнес» арендовал площади, в 13.00 16 сентября в помещение вломились семеро неизвестных.

«Дверь они вскрыли с помощью огромных ножниц по металлу. После этого попытались вынести спортивное оборудование и инвентарь», — рассказал представитель собственника помещения. Он уточнил, что оборудование ООО «Фитнес Клуб Про», франчайзи «Сити-фитнеса», находится в залоге у арендодателя, о чем составлен отдельный договор. Неизвестные не представились, показав некую доверенность, подлинность которой вызвала недоверие у администрации центра. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Управляющий ООО «Фитнес Клуб Про» Даниил Камнев заявил URA.RU, что он не в курсе ситуации и также заинтересован в установлении деталей происходящего. «Там хранятся не только тренажеры, но и ценности, компьютеры, личные вещи клиентов!» — сказал он.

В настоящее время владелец недвижимости бизнесмен Михаил Гаранин намерен расторгнуть договор с арендатором из-за накопившейся с января задолженности по коммунальным платежам и арендной плате. В свою очередь, ООО «Фитнес Клуб Про» подал в суд иск на Гаранина. Фитнес-центр на текущий момент не функционирует.