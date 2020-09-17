В Челябинске могут пересмотреть результаты выборов

В Челябинской области могут пересмотреть результаты выборов в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидат в заксобрание Челябинской области от ЛДПР Константин Киреев обратился в прокуратуру и облизбирком с требованием пересмотреть итоги выборов. Как он сообщил корреспонденту URA.RU, один из двух мандатов Партии пенсионеров должен достаться его партии.

«ЛДПР должно было достаться четыре мандата, так как мандаты распределяются пропорционально количеству голосов с учетом рейтинга партии. Партия пенсионеров в рейтинге находилась ниже ЛДПР, тем не менее спорный мандат был передан этой партии. По нашему мнению, наш мандат был незаконно передан представителям Партии пенсионеров, у которой в два раза меньше голосов, чем были грубо нарушены права нашей партии», — заявил Киреев.

Председатель облизбирома Сергей Обертас не ответил на звонок корреспондента URA.RU. 17 сентября комиссия подвела итоги выборов и распределила 30 мандатов по спискам между партиями. Это решение вступит в силу 21 сентября после публикации в правительственной газете «Южноуральская панорама». До 25 сентября партии представят в облизбирком окончательные списки своих депутатов.

По итогам выборов 11—13 сентября «Единая Россия» получила 43 мандата (28 в одномандатных округах и 15 по спискам), набрав 42,58% (374 293) голосов. У «Справедливой России» в ЗСО прошли два одномандатника, а по спискам пять человек (14,79%; 130 006). КПРФ получила четыре списочника (11,87%; 104 298). ЛДПР досталось три места в ЗСО (11,31%; 99 395). Партия пенсионеров впервые прошла в заксобрание области, ее список завоевал два мандата (5,7%; 50 105). Еще один дебютант «Зеленая альтернатива» будет представлена одним депутатом (5,36%; 47 007).