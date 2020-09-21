В Екатеринбурге сообщили о судьбе первой партии вакцины от COVID

Клинические испытания вакцины института им. Гамалеи проведут на свердловских медиках Фото: фото: ГУП Формация

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Клинические испытания с использованием первой партии вакцины от коронавируса, поступившей в Свердловскую область, начнутся уже на следующей неделе. Об этом рассказал на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

«Как только мы обучим персонал… как только будут оборудованы процедурные кабинеты, как только будет опробована технология размораживания, потому что вакцина приходит в замороженном виде, мы приступим к клиническим испытаниям», — рассказал замгубернатора. Он подчеркнул, что в регион пришла экспериментальная вакцина, созданная институтом имени Гамалеи. «Через месяц ждем поступлений препарата, выпущенного Центром [вирусологии и биотехнологии] „Вектор“», — пояснил Павел Креков. По его словам, до конца 2020 года запланированы еще несколько поступлений вакцины. Ее в первую очередь испытают на медиках, работающих в «красной зоне» и службе скорой помощи — разумеется, с их добровольного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

В целом, отметил замгубернатора, обстановка в свердловской области стабильная, она не претерпела изменений за последнюю неделю. Ежедневно в регионе 120-130 случаев заражения, Свердловская область отошла на 10 место по РФ. «При этом сентябрь оказывает определенное давление, растет количество заболевших ОРВИ, которые при дальнейшем обследовании могут оказаться ковидными», — констатировал Павел Креков. Он добавил, что в регионе уже почти 31% населения привито от гриппа, при плановом показателе в 75%. «Кстати, среди заболевших ковидом нет тех, кто в прошлом году вакцинировался от гриппа. Ответ на вопрос о взаимосвязи предстоит дать эпидемиологам», — резюмировал чиновник.