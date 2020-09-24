Свердловский губернатор оценил влияние коронавируса на стройки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как сказалась пандемия коронавируса на строительной отрасли. Об этом он заявил вовремя визита главы Минстроя РФ Владимира Якушева в Свердловскую область на совещании в Верхотурье, посвященном программе благоустройства территорий.
«Последствия пандемии коронавируса, введенные ограничительные меры оказали влияние на все сферы экономики Свердловской области, в том числе и на строительную отрасль. Но благодаря федеральной поддержке нам удалось минимизировать негативные последствия», — отметил Куйвашев. Он добавил, что введенные стимулирующие меры позволили построить в регионе более миллиона квадратных метров жилья. Всего, по его словам, к концу года планируется возвести 2,2 млн квадратных метров. Она также добавил, что в регионе строится 17 социальных объектов.
В совещании в режиме ВКС принимают участие мэры Нижнего Тагила, Среднеуральска, Березовского, Ревды, Асбеста, Нижней Туры и еще ряда городов. На совещание Владимир Якушев прилетел на вертолете, перед началом мероприятия он посетил Верхотурский мужской монастырь, где была вспышка коронавируса.
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