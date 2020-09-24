24 сентября 2020

Свердловский губернатор оценил влияние коронавируса на стройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев в Верхотурье. Необр
Евгений Куйвашев (справа) принимает участие в совещании с министром Владимиром Якушевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как сказалась пандемия коронавируса на строительной отрасли. Об этом он заявил вовремя визита главы Минстроя РФ Владимира Якушева в Свердловскую область на совещании в Верхотурье, посвященном программе благоустройства территорий.

«Последствия пандемии коронавируса, введенные ограничительные меры оказали влияние на все сферы экономики Свердловской области, в том числе и на строительную отрасль. Но благодаря федеральной поддержке нам удалось минимизировать негативные последствия», — отметил Куйвашев. Он добавил, что введенные стимулирующие меры позволили построить в регионе более миллиона квадратных метров жилья. Всего, по его словам, к концу года планируется возвести 2,2 млн квадратных метров. Она также добавил, что в регионе строится 17 социальных объектов.

В совещании в режиме ВКС принимают участие мэры Нижнего Тагила, Среднеуральска, Березовского, Ревды, Асбеста, Нижней Туры и еще ряда городов. На совещание Владимир Якушев прилетел на вертолете, перед началом мероприятия он посетил Верхотурский мужской монастырь, где была вспышка коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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