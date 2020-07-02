Экс-глава пенсионного фонда в Перми пытается выйти на свободу

Петра Пьянкова оставили за решеткой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков, присвоивший деньги вкладчиков, не смог выйти на свободу условно-досрочно. Березниковский городской суд, а затем Пермский краевой суд, отказали экс-бизнесмену в УДО, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого суда.

«Суд первой инстанции ему (Пьянкову — URA.RU) отказал в УДО, краевой суд оставил данное решение в силе», — пояснила пресс-секретарь суда Татьяна Мантова. Она уточнила, что через полгода осужденный имеет право вновь подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В 2018 году НПФ «Стратегия был признан банкротом, а в декабре того же года Пьянкова приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу.

Суд Ленинского района Перми признал его виновным в присвоении и растрате десятков миллионов рублей, принадлежавших вкладчикам, отмывании денег в особо крупном размере и незаконном образовании юридических лиц. До этого URA.RU писало, что имущество, принадлежащее Пьянкову, будет выставлено на торги.