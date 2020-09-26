Трансляция вечерних новостей на официальном телеканале «Беларусь 1» была прервана кадрами протестов. Ответственность за это взяли на себя авторы Telegram-канала «Кибер-Партизаны».
«Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — передает слова хакеров Tyt.by. На экранах белорусов несколько минут транслировались видеоролики с оппозиционных Telegram-каналов. Отмечается, что поменялось и онлайн-вещание на сайте Общенационального телевидения Беларуси.
23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко прошел процедуру инаугурации, пишет телеканал 360. Из-за этого в Минске возобновились протесты, которые закончились задержаниями, уточнили в RT. Митинги в Беларуси начались 9—10 августа после президентских выборов. Граждане вышли на улицы, заявив, что не согласны с победой Лукашенко, который набрал 80% голосов. При этом, по официальным данным, за его главную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали только 10% избирателей.
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