26 сентября 2020

Хакеры прервали вещание официального телеканала Беларуси. «Покажем правду»

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько минут в эфире главного канала показывали кадры протестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Трансляция вечерних новостей на официальном телеканале «Беларусь 1» была прервана кадрами протестов. Ответственность за это взяли на себя авторы Telegram-канала «Кибер-Партизаны».

«Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — передает слова хакеров Tyt.by. На экранах белорусов несколько минут транслировались видеоролики с оппозиционных Telegram-каналов. Отмечается, что поменялось и онлайн-вещание на сайте Общенационального телевидения Беларуси.

23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко прошел процедуру инаугурации, пишет телеканал 360. Из-за этого в Минске возобновились протесты, которые закончились задержаниями, уточнили в RT. Митинги в Беларуси начались 9—10 августа после президентских выборов. Граждане вышли на улицы, заявив, что не согласны с победой Лукашенко, который набрал 80% голосов. При этом, по официальным данным, за его главную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали только 10% избирателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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