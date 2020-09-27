Раскрыты доходы Королевой после скандала с изменой Тарзана

Ежемесячный заработок певицы Наташи Королевой может достигать 100 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал звездный промоутер Сергей Лавров.
По его словам, семейный скандал принес паре огромную популярность.«Гонорар Наташи за кассовый концерт — около 8—10 тысяч евро, а в месяц их может быть очень много: домой она привозит минимум 100 тысяч евро. Плюс корпоративы», — рассказал Лавров «КП». Супруг певицы стриптизер Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан, зарабатывает намного меньше. «За редкие корпоративы он получает по пять-шесть тысяч евро, а в клубах ему практически не платят», — пояснил Лавров.
Ранее сообщалось, что дом Королевой и Глушко ограбили. Из квартиры звезд пропали украшения на пять миллионов рублей. В момент ограбления певица находилась на курорте, а Тарзан был в помещении вместе с двумя девушками одну из которых зовут Анастасия. Королева не стала опровергать эту информацию, пишет агентство Nation News. Сейчас в СМИ сообщают, что Анастасия, которая является участницей опубликованной переписки, беременна от Тарзана.
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