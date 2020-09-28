Во Франции предположили, кто причастен к инциденту с Навальным

У Алексея Навального было много врагов, констатировал Кристиан Камбон Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

К инциденту с блогером Алексеем Навальным могут быть причастны люди, которые стремятся дестабилизировать положение президента России Владимира Путина. Такое мнение озвучил глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне Кристиана Камбона.

Политик уверен, что РФ сама заинтересована в том, чтобы провести расследование и показать, что власти страны не причастны к этому делу. Более того, у Навального, говорит Камбон, много врагов, поскольку тот выступал против «многих властных, олигархических и экономических структур».

«Я допускаю, что это могли быть и группы, стремящиеся дестабилизировать положение президента Путина. Эту точку зрения нельзя отбрасывать. Но это не очень хороший эпизод. Он открывает новые возможности для врагов России», — сказал Камбон в интервью газете « Коммерсант» . Собеседник издания считает, что Германия должна допустить российских врачей к совместной работе.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили. Российская сторона при этом неоднократно говорила, что в организме блогера не было найдено отравляющих веществ.