Из-за COVID начались перебои со скорыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 сентября — 293-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 203-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 572, выздоровели 12 766 и скончались 476 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 159 573 (+8 135) случаев заражения. Вылечились 945 920 (+2 702) пациентов — 81% от заболевших. Умерли 20 385 (+61) человек — 1,7% от заразившихся.

Волна заражений нарастает

В Челябинской области по данным на 28 сентября произошло 79 случаев заражения коронавирусом за сутки. На выходных зарегистрировали 81 и 83 случая, на предыдущей недели показатели, которые СМИ называли рекордными, стали обыденностью. При этом инфекция все чаще уносит относительно молодых пациентов в возрасте около 50 лет. Каждый день заболевают по пять-шесть школьников, но на числе закрытых на карантин по COVID классов это не сказалось — их по-прежнему только один.

Карантин в школах становится массовым

При этом, по данным на 28 сентября, на карантин из-за ОРВИ в Челябинской области закрыты полностью десять школ и порядка 500 классов. Официальная причина — ОРВИ. Только в городе-спутнике Челябинска — Копейске — за день отправили по домам сразу восемь классов в школе №1 города Копейска. Три первых класса — из-за болезни педагогов, еще в пяти заболела треть учеников.

Медики скорой помощи вышли на пикет

Сотрудники скорой помощи вышли на пикет в Магнитогорске. Причиной для протеста стали две проблемы: многочасовое сопровождение пациентов с COVID-19 на КТ и отсутствие выплат отдельным врачам за работу с такими больными. Скорая привозит пациента на исследование и несколько часов ждёт вместе с ним. Из-за этого вечерами больше половины бригад не обслуживают другие вызовы. Весной и летом обращений было намного меньше, поэтому ситуация не была столько острой — но сейчас начались большие задержки с ожиданием скорой. По отдельным вызовам — до двух дней. В миздраве пояснили, что простаивание машин неизбежно: если окажется, что на КТ привезли зараженного, скорую придется дезинфицировать перед следующим вызовом, чтобы исключить опасность для больного.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

С 28 сентября Челябинск присоединился к числу муниципалитетов, где начался отопительный сезон. Подключать многоквартирные дома начали с понедельника, этот процесс растянется на несколько дней. Что касается детсадов, больниц и прочих социальных объектов, то тепло подано практически во все из них. «Потепление» в квартирах должности снизить число простуд и, соответственно, нагрузку на медиков.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.