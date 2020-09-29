Водитель при столкновении погиб Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге полиция готова возбудить уголовное дело из-за гибели водителя грузовика, который спровоцировал обрушение надземного моста. На фото с места аварии можно заметить и другие нарушения.

«Около 19:00 поступила информация о ДТП по ул. Димитрова в Екатеринбурге. Автомобиль КамАЗ-самосвал из-за подъема кузова совершил столкновение с пешеходным мостом. В результате ДТП мост сошел с опор и упал на кабину грузового автомобиля», — сообщили в пресс-службе ГИБДД. Там также уточнили, что водитель погиб. На место аварии выехали руководители управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области во главе с начальником Алексеем Кисляковым. А также спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и дорожники с тяжелой техникой.

«По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело», — сообщил пресс-атташе свердловского главка Валерий Горелых. Он добавил, что транспортные потоки сотрудники ГИБДД направили в объезд аварийного участка. Со стороны Челябинска — через ЕКАД у аэропорта Кольцово, а со сороны Екатеринбурга — через микрорайон «Химмаш». «Прошу водителей учесть это при выборе марштрута», — добавил Горелых.

Между тем, журналисты, работающие на месте событий отмечают, что конструкции моста не имеют следов сварки. «Мост не приварили, он просто лежал на стойках», — отметил журналист ИА «Ночные новости». Ранее прокуратура Свердловской области сообщала о начале проверки в отношении инцидента.

Журналисты не заметили следов крепления Фото: ИА «Ночные новости»