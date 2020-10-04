В свердловском заксобрании опасаются досрочного роспуска

В свердловском заксобрании активизировались слухи о досрочном самороспуске в связи с переносом выборов в Госдуму на весну 2020 года. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, народные избранники ждут, чем закончится встреча президента России Владимира Путина с лидерами партийных фракций в Госдуме — по ее итогам может быть принято решение о переносе выборов.
«Если перенесут госдумские выборы, логично, что и региональным заксобраниям предложат рассмотреть вопрос о самороспуске, чтобы провести все выборы в один день. Но вероятность этого примерно 20%», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее возможность переноса опроверг председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Впрочем, убежден инсайдер от переноса выборов на весну выиграла бы партия «Единая Россия».
Председатель регионального отделения партии власти, первый вице-спикер ЗС Виктор Шептий заявил URA.RU, что никаких официальных данных о переносе выборов свердловские единороссы не получали. «Готовимся работать в ранее утвержденном избирательном календаре, согласно которому Единый день голосования должен состояться в сентябре 2021 года», — прокомментировал Виктор Шептий. Раньше аналогичную позицию озвучивал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько: никаких официальных данных о возможности переноса у областных властей нет.
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