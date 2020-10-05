Вирусолог оценил ужесточение карантина в Свердловской области

Новые ограничения спровоцируют меньше негатива в адрес властей, полагает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева рекомендовать перевести сотрудников на удаленку и ограничить проведение концертов имеет под собой основание, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. При этом эксперт обратил внимание на то, что изменился сам принцип реализации ограничений из-за коронавируса.

«Как правило, решения властей [об ограничениях] согласованы с местной санитарной службой и принципиально критиковать их не приходится, — подчеркнул Альтштейн. — В условиях эпидемии крайне сложно сказать, что какие-то меры дают 100% результат. Но текущие меры в определенной степени, конечно, эффективны. Мы уже понимаем агрессивность вируса, механизмы работы. Уровень летальности, конечно, неприемлемый — он находится на уровне 1,5% — но это не 10-15%, которые были в Западной Европе в начале пандемии».

По оценке эксперта, власти также изменили принцип запуска ограничений из-за коронавируса, чтобы минимизировать негативную реакцию жителей. «Вместо того, чтобы вводить ограничения в адрес граждан, власти нажимают на руководителей учреждений, магазинов, институтов, предприятий и дают им такую разнарядку. То есть действуют через другое звено, стараются прямо людей не раздражать», — подчеркнул Альтштейн.

Губернатор Евгений Куйвашев ввел ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в регионе и вступает в силу с 6 октября.