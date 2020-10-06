Жители ХМАО могут встретить мотивирующие на ношение масок графити и конкурсы в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Региональные власти задумались над тем, как в условиях новой волны эпидемии коронавируса убедить югорчан носить маски. Варианты и методы пропаганды возьмут у других регионов. Соответствующее поручение уже дала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба.

«Поручаю руководителям рабочих групп и секретариату оперштаба изучить принимаемые в других регионах решения в части мотивирования граждан на выполнение всех мер безопасности, включая как поощрительные меры, так и наказание за невыполнение этих правил», — уточнила губернатор. Своими поделились и другие участники оперштаба.

По мнению директора департамента соцразвития ХМАО, помогут соцсети. «Чтобы ношение масок было обязательным и радовало югорчан — [нужно] сделать их модными. Департамент готов поучаствовать в конкурсе и представить маски с вышивками, рисунками. Мы готовы в инстаграме такой конкурс провести с хештегом «югорские маски», — поделилась идеей Пономарева.

Источник в региональном правительстве рассказал, что в ход могут пойти мотивирующие граффити, конкурсы в соцсетях и даже показы мод, где модели будут в масках. В Роспотребнадзоре ХМАО журналисту URA.RU лишь добавили, что если хоть что-то сократит количество людей без масок — это нужно делать. По мнению санитарных врачей, подавляющее число заболевших коронавирусом маски не носили.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.