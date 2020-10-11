В Подмосковье многодетная мать-учитель убила четырехлетнего сына

В подмосковном Пушкино задержана 43-летняя местная жительница по подозрению в убийстве четырехлетнего сына. Женщина — многодетная мать, которая работала учителем. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении Следственного комитета, а также источники в правоохранительных органах.
«По предварительным данным следствия, 11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая находясь у себя в квартире в городе Пушкино совершила убийство 4-летнего сына <…>. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой», — говорится в сообщении СКР. Задержанная, как отмечается, не смогла пояснить мотив убийства.
«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в семье воспитывались четверо детей: два сына — 19 лет и 4 года, две дочери — 13 и 16 лет. Подозреваемая работала учителем английского языка, преподавала в школах и детском саду. «Была членом местного клуба приемных и многодетных семей и даже награждена за активное участие в жизни сообщества», — пишет издание.
В воскресенье глава семейства, как сообщается, ушел на прогулку с другими детьми, а когда вернулся обнаружил тело сына: «Пытался реанимировать его, вызвал скорую, но к этому моменту ребенок был уже мертв». В СМИ появилась информация, что женщина наблюдалась у психиатра. Следователи проверяют ее на достоверность.
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