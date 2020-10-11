В поселке Выкатной мужчина выстрелил из ружья в лицо виновнику ДТП. В пресс-службе СУ СК ХМАО подтвердили сам факт произошедшего, подробности пообещали прокомментировать позднее.
На видео, которое было размещено в соцсети «ВКонтакте», видна ссора двух компаний на месте ДТП. Житель поселка заряжает охотничье ружье и в упор стреляет в голову мужчине, после чего собравшиеся спокойно расходятся.
Как сообщает источник URA.RU в силовых структурах, подозреваемый задержан, по данному факту следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие было изъято.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Федоровский мужчина подозревается в убийстве своих знакомых, с которыми выпивал в общежитии для вахтовиков. Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своих собутыльников, после чего скрылся в лесу и уснул.
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