11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

В ХМАО мужчина выстрелил из винтовки в виновника ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
В ХМАО мужчина на месте ДТП наказал виновника аварии выстрелом в голову Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Выкатной мужчина выстрелил из ружья в лицо виновнику ДТП. В пресс-службе СУ СК ХМАО подтвердили сам факт произошедшего, подробности пообещали прокомментировать позднее.

На видео, которое было размещено в соцсети «ВКонтакте», видна ссора двух компаний на месте ДТП. Житель поселка заряжает охотничье ружье и в упор стреляет в голову мужчине, после чего собравшиеся спокойно расходятся.

Как сообщает источник URA.RU в силовых структурах, подозреваемый задержан, по данному факту следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие было изъято.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Федоровский мужчина подозревается в убийстве своих знакомых, с которыми выпивал в общежитии для вахтовиков. Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своих собутыльников, после чего скрылся в лесу и уснул.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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