Сегодня, 13 октября, — 306-й день с момента выявления коронавируса и 216-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 312 310 (+13 592) заболевших COVID-19. В Пермском крае выявлено 10 922 (+104) инфицированных. Выздоровел 7 386 (+53) заразившийся, умер от коронавируса 321 человек.
Прикамье в шаге от рекорда по заболеваемости коронавирусом. Из 104 зараженных COVID-19, 90 человек проходят лечатся в больницах, 14 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Максимальное число зараженных в Прикамье за все время пандемии — 107 — было выявлено 14 июня. Сейчас коэффициент распространения инфекции составляет 1,09 (на 11 октября — 1,09), а ежесуточный прирост больных — 1,0%.
В Пермском крае дополнительно подготовлено
В Пермский край поступит 201 аппарат искусственной вентиляции легких. Первая партия медоборудования ожидается уже в начале недели, а полностью поставка должна быть завершена до конца октября. Тем самым, они обеспечат готовность медучреждений региона к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии. С начала пандемии в край уже поступили 260 новых аппаратов ИВЛ. Всего в 20 медучреждениях Прикамья, подключены 505 аппаратов ИВЛ.
В Перми резко выросла стоимость обследование на компьютерном томографе в одной из клиник. Об этом URA.RU рассказал пермяк, который ранее проходил обследование на КТ в данной клинике. Он пояснил, что стоимость обследования выросла с 2500 рублей до 4000 рублей. Решение повысить цены, по словам медиков клиники, приняло руководство медклиники. Житель Перми направил жалобу в краевое УФАС, где ему сообщили, что проведут проверку данной информации…
…В то же время в краевом УФАС отмечают
Отказ от масок стал причиной заболевания коронавирусом в тяжелой форме у 8 из 10 пациентов. Такую статистику привел
Пермский классический университет (ПГНИУ)
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