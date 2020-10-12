Прикамье приблизилось к рекорду по числу зараженных коронавирусом за сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

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Сегодня, 13 октября, — 306-й день с момента выявления коронавируса и 216-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 312 310 (+13 592) заболевших COVID-19. В Пермском крае выявлено 10 922 (+104) инфицированных. Выздоровел 7 386 (+53) заразившийся, умер от коронавируса 321 человек.

Прикамье в шаге от рекорда по заболеваемости коронавирусом. Из 104 зараженных COVID-19, 90 человек проходят лечатся в больницах, 14 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Максимальное число зараженных в Прикамье за все время пандемии — 107 — было выявлено 14 июня. Сейчас коэффициент распространения инфекции составляет 1,09 (на 11 октября — 1,09), а ежесуточный прирост больных — 1,0%.

В Пермском крае дополнительно подготовлено еще более 100 коек для зараженных коронавирусом . Они развернуты в Пермском краевом госпитале ветеранов, филиале ГКБ в Губахе и городской центральной больнице Чайковского. В общей сложности в медучреждениях края к приему пациентов с коронавирусом готово 3167 коек.

В Пермский край поступит 201 аппарат искусственной вентиляции легких. Первая партия медоборудования ожидается уже в начале недели, а полностью поставка должна быть завершена до конца октября. Тем самым, они обеспечат готовность медучреждений региона к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии. С начала пандемии в край уже поступили 260 новых аппаратов ИВЛ. Всего в 20 медучреждениях Прикамья, подключены 505 аппаратов ИВЛ.

В Перми резко выросла стоимость обследование на компьютерном томографе в одной из клиник. Об этом URA.RU рассказал пермяк, который ранее проходил обследование на КТ в данной клинике. Он пояснил, что стоимость обследования выросла с 2500 рублей до 4000 рублей. Решение повысить цены, по словам медиков клиники, приняло руководство медклиники. Житель Перми направил жалобу в краевое УФАС, где ему сообщили, что проведут проверку данной информации…

…В то же время в краевом УФАС отмечают снижение стоимости медицинских масок в аптеках . Цена на этот вид товара варьируется в пределах от 5 до 37 рублей. Таковы данные еженедельного мониторинга, который проводил антимонопольный орган. По данным УФАС на 12 октября, самые дешевые гигиенические маски продаются в ГК «Лента» (5,99 рублей) и «Аптека Ромашка» (5 рублей от 50 штук), а медицинские — в аптеке «Живика» (15 рублей). «Стоимость индивидуальных средств защиты осенью стала ниже, чем летом, и остается стабильной на протяжении сентября-октября. Дефицита медицинских масок не наблюдается», — отметил руководитель УФАС Пермского края Александр Плаксин.

Отказ от масок стал причиной заболевания коронавирусом в тяжелой форме у 8 из 10 пациентов. Такую статистику привел завотделением анестезиологии-реанимации в МСЧ № 1 Перми Аркадий Колеватов. В начале апреля это медучреждение было перепрофилировано под лечение пациентов с COVID-19. Колеватов отметил, что без маски человек становится уязвимым для вируса и превращается в «биологическое оружие для других».

Пермский классический университет (ПГНИУ) перевел преподавателей и сотрудников вуза на дистант . Речь идет о тех, работниках, которые имеют заболевания из перечня, определенного Роспотребнадзором (зона риска), а также ухаживают за гражданами, имеющими определенные заболевания. Режим самоизоляции для таких сотрудников действует с 15 октября и «до особого распоряжения ректора вуза», указано на сайте ПГНИУ.