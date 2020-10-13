Среди вернувшихся из-за границы заболевших немного Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Свердловской области, не выезжавшие за рубеж, заражаются коронавирусом чаще, чем те, кто вернулся из-за границы. Об этом свидетельствует число положительных тестов среди этих категорий.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области к 5 октября на территорию региона из-за границы с 1 августа (с момента разрешения полетов за рубеж) прибыло 23 650 человек. У 91 человека из них результат тестирования оказался положительным. Это 3,9% от числа сделанных тестов.

При этом с начала эпидемии более 1,6 млн свердловчан было проверено на наличие коронавируса. Положительным тест оказался у 19% из них (по данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе заболело 31 342 человека). Даже в пересчете на общее количество населения в регионе этот показатель вдвое выше, чем среди вернувшихся из-за границы — около 6,9% жителей региона переболело коронавирусом.

Напомним, что полеты за границу из екатеринбургского аэропорта Кольцово до сих пор не разрешены. При этом вирусолог Анатолий Альтштейн объяснял, в чем опасность зарубежных поездок. «Дело же не в странах, а в том, что люди в принципе перемещаются. Сейчас нет каких-то безопасных или особенно опасных районов. Пандемия есть везде и везде она продолжается», — сообщал он ранее.