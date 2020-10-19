Глава региона Дмитрий Махонин потратил на предвыборную гонку около 100 млн рублей
Избирательная комиссия раскрыла данные о стоимости кампании Махонина — чиновники ушли на удаленный формат работы — московская компания выиграла тендер на постройку галереи. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:
Стала известна стоимость избирательной кампании Махонина
- Губернатор Дмитрий Махонин потратил на свою избирательную кампанию почти 100 млн рублей. Такие данные приводит избирком края.
Минтранс края ушел на удаленку
- Министерство транспорта региона ограничило прием граждан из-за введенных ограничений. Такое распоряжение подписал министр транспорта Николай Уханов.
- Ранее глава края Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению пермяков на удаленный режим работы.
Москвичи построят галерею в Перми
- Строить новое здание Пермской государственной художественной галереи будет компания ООО «АСГ Техно Строй» из Подмосковья. Это предприятие стало единственным, которое заявилось на участие в конкурсе.
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