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Самое актуальное в Пермском крае на 20 октября. Избирком раскрыл цену победы Махонина, пермяки могут уйти на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборные плакаты, август 2020, г. Пермь., махонин дмитрий на плакате
Глава региона Дмитрий Махонин потратил на предвыборную гонку около 100 млн рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Избирательная комиссия раскрыла данные о стоимости кампании Махонина — чиновники ушли на удаленный формат работы — московская компания выиграла тендер на постройку галереи. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

Стала известна стоимость избирательной кампании Махонина

  • Губернатор Дмитрий Махонин потратил на свою избирательную кампанию почти 100 млн рублей. Такие данные приводит избирком края.

Минтранс края ушел на удаленку

  • Министерство транспорта региона ограничило прием граждан из-за введенных ограничений. Такое распоряжение подписал министр транспорта Николай Уханов.
  • Ранее глава края Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению пермяков на удаленный режим работы.

Москвичи построят галерею в Перми

  • Строить новое здание Пермской государственной художественной галереи будет компания ООО «АСГ Техно Строй» из Подмосковья. Это предприятие стало единственным, которое заявилось на участие в конкурсе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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