В Пермском крае — новые ограничения из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 октября, — 317-й день с момента выявления коронавируса и 227-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 463 306 (+ 15 971) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 12 133 (+139) инфицированных. Выздоровели 8154 заразившихся, умерли от коронавируса — 362.

Среди новых заболевших — девять детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Заболели один мальчик и восемь девочек . Всего за последние сутки зафиксировано 139 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%.

Пожилым запретили одиночные прогулки. Речь про пермяков старше 65 лет. Им рекомендована самоизоляция. Кроме того, вернулись ограничения на одиночные прогулки и занятия спортом в общественных местах — парках, садах, скверах. Но пожилым все же можно выходить из дома, если им необходимо обратиться к доктору или отправиться в магазин. Работодателям рекомендовано отправить работников старше 65 лет на удаленку.

Учреждения культуры закроют на две недели. С 26 октября для посетителей закрываются театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации исполнительских искусств. Помимо этого, оперштаб рекомендует ограничить служебные командировки, а все совещания проводить в режиме видео-конференц-связи.

В госпитале ветеранов починили аппарат КТ . Он сломался в начале октября. Компьютерную томографию пермяки могут также сделать в ГКБ №2 имени Граля, МСЧ № 1, ГКБ имени Тверье, Краевой больнице и больнице Свердловского района. При этом врачи настоятельно рекомендуют пермякам не делать компьютерную томографию «на всякий случай», а отправляться на процедуры только по назначению врача.

Перенесен фестиваль органной музыки. Проведение Международного фестиваля органной музыки перенесено на начало декабря из-за новых ограничений. По словам организаторов, все приобретенные билеты будут действительны.