Россиян предупредили о третьей волне коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 октября, — 321-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 231-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за минувшие сутки количество заболевших увеличилось почти на полмиллиона (+450 245) до 43 770 517 человек. Погибли из-за COVID-19 уже 1 166 468 заразившихся вирусом (+5 327), излечились от болезни за сутки почти в два раза меньше пациентов (+267 763), чем днем ранее (+476 987). Всего выздоровевших 31 801 552 человек.

Число заразившихся в США подбирается к девяти млн человек (8 961 836), следующей страной-«лидером» по заболеваемости является Индия (7 945 888), затем следует Бразилия (5 411 550) и значительно отстает от этой тройки Россия (1 531 224).

Вакцина и лекарство

Минздрав России скорректировал рекомендации для профилактики и лечения коронавируса. Для профилактики можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, следует из рекомендаций ведомства.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что только у 15% прошедших вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» наблюдаются побочные эффекты. Речь идет о повышенной температуре, головной боли и ломоте в мышцах.

В Госдуме считают, что об обязательной вакцинации россиян пока говорить рано. Член комитета парламента по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что делать прививки всем нужно если есть угроза для жизни большого числа россиян. В ООН между тем предупредили, что мошенники могут продавать вакцины и лекарства от коронавируса, так как препараты пользуются повышенным спросом.

Ситуация в России

За минувшие сутки в России обнаружено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, скончались 219 человек, 7 574 вылечились. Всего с начала пандемии заболевание было обнаружено у 1 531 224 россиян, из них 26 050 скончались.

Россия может выйти на плато по коронавирусу к началу декабря. Прогноз сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также уточнил, что в перспективе страна может подойти к нулевой отметке по новым случаям заболевания, однако это случится не скоро.

Мошенники стали продавать справки об отсутствии коронавируса в интернете. Купить медицинский документ может любой желающий, даже если он заражен или проходит в данный момент лечение от вирусной инфекции. Осмотр клиентов никто не проводит.

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить сумму оплаты больничного листа для родителей с детьми до 7 лет. По его мнению, данная выплата должна равняться среднему заработку члена семьи. Кроме того, глава государства запретил проверять малый бизнес в России до конца 2021 года. При этом есть несколько исключений. Например, мораторий не коснется предприятий, где появляется риск для жизни и здоровья людей или возникновения техногенных и природных ЧП. В свою очередь российское правительство решило продлить гражданам льготу на оплату ЖКХ из-за коронавируса. Облегченный порядок оплаты действует до конца года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дальнейший рост заражения коронавирусом будет приходиться уже не на Москву и Санкт-Петербург, а на остальные регионы России, причем эпидемия там приведет к гораздо большим потерям. С таким прогнозом выступил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

Перенесенное в детстве заболевание коронавирусом может привести к снижению фертильности и проблемам с репродуктивными функциями спустя несколько поколений. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Коронавирус в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена ввести в стране « облегченную» версию локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Школы и детские сады продолжат работу. Магазины будут работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия планируется отменить.

Ученые назвали ситуацию с коронавирусом во Франции критической . Они признались, что очень удивлены такой сложной ситуацией, которая наблюдается в течение последних 10 дней, когда наблюдается в день более 50 тысяч заболевших.

Ученые из США сообщили, что в холодные времена года ситуация с коронавирусом в мире усугубится . Они считают, что возможна новая вспышка заболевания.