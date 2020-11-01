Умер российский экс-губернатор, болевший коронавирусом

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Николай Максюта умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер от коронавируса в московской клинике. Об этом сообщил источник в областной администрации.

«Николай Кириллович [Максюта] умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции», — приводит слова источника РИА «Новости». Отмечается, что о смерти экс-губернатора стало известно 1 ноября.

Максюта был губернатором региона с 1996 по 2009 год. На момент смерти ему исполнилось 73 года. От коронавируса умерла и жена политика Лидия Максюта.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю октября от коронавируса в России умерли более двух тысяч человек, передает телеканал 360. В предыдущую неделю число смертей было меньше почти на 10%. Общая летальность от коронавируса достигла значения 1,73%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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