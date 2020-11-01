Умер российский экс-губернатор, болевший коронавирусом

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер от коронавируса в московской клинике. Об этом сообщил источник в областной администрации.
«Николай Кириллович [Максюта] умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции», — приводит слова источника РИА «Новости». Отмечается, что о смерти экс-губернатора стало известно 1 ноября.
Максюта был губернатором региона с 1996 по 2009 год. На момент смерти ему исполнилось 73 года. От коронавируса умерла и жена политика Лидия Максюта.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю октября от коронавируса в России умерли более двух тысяч человек, передает телеканал 360. В предыдущую неделю число смертей было меньше почти на 10%. Общая летальность от коронавируса достигла значения 1,73%.
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