Топ-6 способов укрепить иммунитет в пандемию

Георгий Викулов рассказал, что нельзя принимать антибиотики без назначения врача Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы укрепить иммунитет в период пандемии, нельзя принимать лекарства без назначения врача, нужно пить достаточное количество воды, высыпаться, исключить алкоголь и принимать витамины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Все, что направлено на иммунитет, — это индивидуальные советы. Однако есть общие рекомендации по укреплению иммунитета», — рассказал Викулов. Он назвал следующие рекомендации.

Не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без назначения врача. Викулов уверен, что антибиотики подавляют иммунитет.

Пить достаточное количество воды. Также иммунолог не рекомендует употреблять блюда быстрого питания.

Спать не менее шести часов в сутки. Викулов посоветовал исключить ночную работу.

Исключить алкоголь во время пандемии. В крайнем случае нужно употреблять его в умеренных количествах, добавил он.

Употреблять достаточное количества витаминов и минералов. Викулов рассказал, что необходимый комплекс веществ назначает врач.

Нельзя экстремально закаляться. Иммунолог уверен, что резкие перепады температуры не укрепляют иммунитет.

Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова рассказала, что в России выросло потребление антибиотиков. При этом она заявила, что антибиотики при коронавирусе бесполезны, передает RT. Нарколог Руслан Исаев предупредил, что употребление алкоголя при коронавирусе может привести к появлению осложнений, передает телеканал 360.