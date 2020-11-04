В 32-м городке Екатеринбурга контрактник сломал руку срочнику

Срочник получил травму на территории части в 32-м военном городке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Солдат срочной службы получил перелом руки в драке с контрактником в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Инцидент произошел на днях в 228 мотострелковом полку (мсп), сообщил URA.RU источник в военных кругах.

«На днях у нас в роте было ЧП, контрактник сломал руку срочнику. В данный момент командование роты скрывает этот факт, дабы избежать огласки», — уверен собеседник агентства. По его словам, в части бытует версия, что пострадавший ударился о кровать.

В самой войсковой части заявили, что о подобном происшествии ничего не слышали. «Не могу подтвердить, потому что если была бы драка, были бы последствия. У нас у всех вроде лица чистые, никаких жалоб не поступало в командование части. Перелом руки — это травма, я бы сразу узнал», — рассказал URA.RU временно исполняющий обязанности начальника штаба части капитан Сергей Сафонов. Он сообщил, что информация может быть проверена путем анонимного анкетирования.

В пресс-службе Центрального военного округа предварительно пояснили, что эта информация из разряда слухов. «Поспрашивали наши дежурные службы. Информацию эту не подтверждают», — предварительно сообщили в пресс-службе ЦВО.

Ранее URA.RU писало, что в том же 228 мсп произошла серия неуставных отношений, в результате которых пострадал контрактник. Он сообщил СМИ и надзорным органам информацию о краже сухих пайков, «мертвых душах» в подразделениях полка и насилии. Эти данные, часть которых подтвердилась, пресс-службе ЦВО также опровергала.