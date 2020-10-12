Сержант, распускавший руки, уволен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Факты неуставных отношений в войсковой части 22316, дислоцирующейся в 32-м военном городке Екатеринбурга, косвенно подтвердились. Об этом свидетельствует факт увольнения сержанта, которого рядовой-контрактник обвинил в избиении. Сам побитый также наказан — следует из материалов проверки военной прокуратуры.

«Военнослужащий, совершивший противоправные действия в отношении [контрактника] Фридриха БК., уволен с военной службы в запас в связи с несоблюдением условий контракта», — сообщается в письме первого заместителя военного прокурора Центрального военного округа Сергея Ашихина в адрес депутата думы ХМАО Андрея Миляева.

Уголовное дело по поводу побоев, нанесенных военнослужащему Фридриху сержантом Мамедовым, пока не возбуждено — идет проверка, также как и по фактам вымогательства денег у пострадавшего. «Это одна проверка, в настоящее время она продолжается», — сообщили URA.RU в военно-следственном отделе по Екатеринбургскому гарнизону.

Между тем, сам контрактник, жаловавшийся на побои и вымогательства, тоже наказан — за пользование смартфоном во время проверки. «1 сентября 2020 г. в рамках проводимого разбирательства о дисциплинарном проступке принадлежащий Фридриху Б.К. телефон правомерно изъят сотрудниками военной полиции. По окончании проверки телефон возвращен владельцу», — сообщили в военной прокуратуре ЦВО.

В пресс-службе Центрального военного округа от комментариев по данной теме пока воздержались. Ранее, комментируя тему, пресс-служба ЦВО подтверждала, что между рядовым Фридрихом и сержантом Мамедовым произошел конфликт, но тот эпизод был единственным. По версии пресс-службы ЦВО, эпизод в Чебаркуле (когда, со слов Фридриха, его избили старослужащие, потребовав с него четыре тысячи рублей) солдат просто выдумал.

Фото: депутат думы ХМАО Андре Миляеву

Фото: депутат думы ХМАО Андрей Миляев