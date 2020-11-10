10 ноября 2020

Челябинцы в медицинских масках ограбили компании для микрозаймов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, досмотр, полиция, жд вокзал челябинск
Преступники в масках остались неузнанными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) совершено уже два вооруженных ограбления финансовых компаний преступниками в медицинских масках. Видеозапись первого налета распространили полицейские для поиска преступника. Об этом рассказали URA.RU в МВД по Миассу.

«Преступник в красной кепке, очках и медицинской маске зашел в финансовую организацию под видом клиента. Он достал нож и забрал у сотрудницы кредитной компании около 30 тысяч рублей. После этого мужчина вспомнил о существовании камер наблюдения в офисе и закрыл ее», — уточнили URA.RU в полиции Миасса.

Инцидент произошел еще 1 октября, но до 11 ноября оперативно-розыскные мероприятия ничего не дали. Аналогичный случай произошел в другой кредитной организации Миасса на прошлой неделе. Грабители также были в медицинских масках.

По фактам разбоя возбуждены уголовные дела. Полиция просит всех, кто узнал преступника на видео, сообщить об этом в органы внутренних дел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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