Авиакомпания «Ямал» запускает рейсы из Тюмени до Москвы
Вуз переходит на дистанционное обучение — запускаются новые авиарейсы до Москвы — более 900 медиков заболели коронавирусом — морг Тюмени не справляется с нагрузкой — скончался председатель автономии немцев. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:
Тюменский вуз переходит на дистанционное обучение
- Тюменский индустриальный университет и его филиал в Тобольске с 12 ноября переходят на онлайн-обучение из-за эпидемиологической ситуации в регионе.
Введены новые авиарейсы до Москвы
- С 16 декабря до конца марта 2021 года будут выполняться авиарейсы по маршруту Тюмень — Москва (Домодедово) и обратно. Перелеты будет обслуживать авиакомпания «Ямал».
Названо количество больных COVID медиков
- С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 963 медработника. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе.
Морг Тюмени не справляется с нагрузкой
- Городской морг Тюмени перешел на семидневную рабочую неделю из-за увеличения объема работы во время пандемии коронавируса и нехватки специалистов.
Скончался председатель автономии немцев
- 11 ноября ушел из жизни председатель региональной национально-культурной автономии немцев и член Общественной палаты Тюменской области Артур Христель. Причины его смерти не уточняются.
Подписывайтесь на URA.RU в