11 ноября 2020
10 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 12 ноября. Вводятся новые авиарейсы до Москвы, крупный вуз переходит на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Авиакомпания «Ямал» запускает рейсы из Тюмени до Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вуз переходит на дистанционное обучение — запускаются новые авиарейсы до Москвы — более 900 медиков заболели коронавирусом — морг Тюмени не справляется с нагрузкой — скончался председатель автономии немцев. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Тюменский вуз переходит на дистанционное обучение

  • Тюменский индустриальный университет и его филиал в Тобольске с 12 ноября переходят на онлайн-обучение из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

Введены новые авиарейсы до Москвы

Названо количество больных COVID медиков

Морг Тюмени не справляется с нагрузкой

Скончался председатель автономии немцев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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