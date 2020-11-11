Челябинску не хватает доноров, переболевших COVID

Челябинской области нужна антиковидная плазма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинской области требуются доноры, переболевшие коронавирусом. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Мама в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ в реанимации ГКБ №8. Ищем донора, переболевшего COVID, группа крови 4 отрицательная, очень редкая!» — уточнила URA.RU Светлана.

Информацию о том, что области нужна антиковидная плазма, подтвердили в пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови. В организации уточнили, что больным необходима плазма, группа крови имеет значение, резус уже неважен. В данный момент станция нуждается во донорах антиковидной плазмы всех групп крови.

«Мы работаем только по заявкам больниц. Доноры антиковидной плазмы нужны всех групп крови», — заявили URA.RU на станции.

Желающие сдать кровь есть, однако не каждый подойдет в качестве донора антиковидной плазмы. Есть ряд противопоказаний, нужны результаты обследований, кровь берется только после 14-дневного карантина переболевшего COVID в легкой и средней форме возрастом от 18 до 55 лет. Иногда у желающего сдать кровь плохие анализы из-за перенесенного заболевания и антибиотикотерапии.

«Каждый день по 10 человек только в Челябинске сдают антиковидную плазму, но нужно больше. С начала акции, 6 мая, всего сдал кровь 551 переболевший COVID, многие сдавали по 2-4 раза. Мы принимаем кровь в Миассе, Магнитогорске и Златоусте. Если вы желаете помочь 2-3 коронавирусным больным, звоните по телефону 232-78-88 с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00 часов», — отметили URA.RU на станции.