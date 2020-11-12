Новый полпред Якушев второй день посылает сигнал губернаторам

Назначенный в начале недели полпред Владимир Якушев президента в УрФО пытается объяснить губернаторам и их окружению свой взгляд на предстоящую совместную работу, следует из официальных заявлений ведомства. Один и тот же тезис практически без изменений появляется в разных пресс-релизах.
Сообщение от 13 ноября об оперативном совещании с губернаторами заканчивается таким абзацем: «Полпред еще раз подчеркнул, что существует четкое разграничение полномочий и функций представителя Президента и глав субъектов, и это будет являться основой совместной работы, отметив, что по всем вопросам готов оказывать необходимую помощь».
Аналогичная мысль днем ранее сформулирована в релизе 12 ноября: «Полпред особо подчеркнул, что существует четкое разграничение полномочий и функций представителя Президента и глав субъектов, и это будет являться основой совместной работы». До этого 11 ноября в сообщении про начало работы стоит цитата схожего заявления чиновника: «Мы должны не только контролировать, но и помогать регионам в решении стратегических вопросов и проблем».
Владимир Якушев был назначен на должность полпреда президента в УрФО в понедельник, 9 ноября. Он высоко оценил наследие, которое оставил его предшественник Николай Цуканов, отметив, что он «очень, очень беспокойный человек в хорошем смысле слова». Якушев провел пресс-конференцию и пообещал в ближайшее время объехать все регионы УрФО, но сообщил, что график еще не сформирован.
Подписывайтесь на URA.RU в