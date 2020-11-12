Российский президент Владимир Путин одобрил идею предпринимателя из свердловской области Яна Кожана, который презентовал идею креативного кластера. О своем проекте, реализованном в Сысерти, он рассказал в ходе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
Ян Кожан рассказал, что вокруг полуразрушенного здания завода буквально за месяц удалось создать целый кластер, который привлек туристов. Появилась летняя сцена, лекторий, кофейня, пиццерия, мастерские. В городе начали проходить концерты и другие мероприятия. По словам предпринимателя, выручка резидентов кластера в некоторые из дней достигала до 500 тысяч рублей. Он предложил реализовать идею в других регионах.
«Очень полезная, очень интересная инициатива. Таких руинированных объектов по стране очень большое количество, они заброшены, ими никто не занимается», — отреагировал президент. Он согласился с тем, что крупный бизнес неохотно вкладывает средства в подобные объекты, малый и средний бизнес заинтересован в восстановлении таких исторических зданий куда больше.
«Это занимает людей, дает им возможность свою жизнь наполнить интересным конкретным содержанием, дает им возможность зарабатывать необходимые денежные средства, развивать свои идеи, что еще важнее. Это создает среду в малых и средних городах», — перечислил Владимир Путин преимущества проекта. Он отметил, что инициатива заслуживает поддержки, а также напомнил об исторической роли Урала.
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