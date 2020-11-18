Путин запросил разрешение на отправку миротворцев из-за масштаба миссии, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин запрашивал у Совфеда разрешение на отправку войск в Нагорный Карабах из-за масштабности миссии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистам.

«Учитывая масштабность и ответственность миссии было запрошено дополнительно разрешение», — заявил Песков. Представитель Кремля напомнил, что с 2015 года существует постановление, регламентирующее принятие президентом подобных оперативных решений.

Ранее сообщалось, что сенаторы Совфеда одобрили введение в Нагорный Карабах российских миротворцев. При этом российские военные были введены в зону конфликта еще до одобрения верхней палаты парламента.