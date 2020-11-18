Президент РФ Владимир Путин запрашивал у Совфеда разрешение на отправку войск в Нагорный Карабах из-за масштабности миссии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистам.
«Учитывая масштабность и ответственность миссии было запрошено дополнительно разрешение», — заявил Песков. Представитель Кремля напомнил, что с 2015 года существует постановление, регламентирующее принятие президентом подобных оперативных решений.
Ранее сообщалось, что сенаторы Совфеда одобрили введение в Нагорный Карабах российских миротворцев. При этом российские военные были введены в зону конфликта еще до одобрения верхней палаты парламента.
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