Звезды «Уральских пельменей» спародировали Трампа и Байдена. Видео

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, михалкова юлия, мясников вячеслав, рожков андрей
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков стали Дональдом Трампом и Джо Байденом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комики и участники команды КВН «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сняли пародию на Дональда Трампа и Джо Байдена, ведущих борьбу за кресло президента США. Видео появилось в instagram-аккаунте Мясникова.

«Кто это?» — подписал ролик Мясников, поставив хэштеги «Трамп» и «Байден». На кадрах Рожков изображает Байдена, надевшего красную кепку Трампа. Самого Трампа изображает Мясников, пародируя ставший знаменитым танец американского лидера во время предвыборного митинга.

Ранее Рожков рассказывал, что устроился на подработку электриком, напоминает Life. Пойти на это актеру пришлось из-за отсутствия работы во время пандемии коронавируса. А его коллега Мясников показал, как вместе с женой штукатурит стены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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