Комики и участники команды КВН «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сняли пародию на Дональда Трампа и Джо Байдена, ведущих борьбу за кресло президента США. Видео появилось в instagram-аккаунте Мясникова.
«Кто это?» — подписал ролик Мясников, поставив хэштеги «Трамп» и «Байден». На кадрах Рожков изображает Байдена, надевшего красную кепку Трампа. Самого Трампа изображает Мясников, пародируя ставший знаменитым танец американского лидера во время предвыборного митинга.
Ранее Рожков рассказывал, что устроился на подработку электриком, напоминает
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