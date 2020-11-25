Футбольный клуб ЦСКА (Москва) резко отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о нападающем армейцев Федоре Чалове. Критика в адрес Черчесова появилась на сайте московского клуба.
Ранее в эфире телеканала «Матч-ТВ» Станислав Черчесов объяснил свой выбор стартового состава на матч против Сербии, который российская команда проиграла со счетом 0:5. По словам тренера, Чалов остался на скамейке запасных, так как форвард Антон Заболотный приносит больше пользы команде. Он также добавил, что «золотому активу» в лице Чалова и братьев Миранчуков пора стать «хотя бы позолоченными».
Тезисам Черчесова удивились в руководстве армейского клуба. «Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ», — говорится в заявлении ЦСКА.
URA.RU попыталось оперативно связаться с главным тренером сборной России по футболу. Однако Станислав Черчесов скинул звонок корреспондента агентства.
В групповом матче в Лиге Наций УЕФА сборная России по футболу разгромно проиграла Сербии со счетом 0:5, напоминает «Национальная служба новостей». Это поражение усложнило национальной команде попадание на чемпионат мира-2022.
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