Черчесов после поражения от Сербии снова заговорил о Дзюбе

Россия проиграла Сербии со счетом 0:5 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России завершился поражением наших футболистов. Россия проиграла Сербии со счетом 0:5.

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов высказался об Артеме Дзюбе после поражения. «Дзюба много чего добавляет нам в игре. Другое дело, что его по той или иной причине нет. Думаю, что это было правильное решение», — цитирует его Sport24.

Ранее сборная России не смогла на выезде переиграть команду Молдавии. Матч закончился со счетом 0:0. Во время послематчевой пресс-конференции у Черчесова спросили про Дзюбу. Тренер ответил, что вопрос о нападающем Артеме Дзюбе не имеет отношения к спорту. Недавно в соцсетях появилось интимное видео Артема Дзюбы. Как выяснилось, его телефон взломали. Из-за скандала спортсмена не допустили до участия в ноябрьских матчах сборной России. Решение принял главный сам Черчесов.