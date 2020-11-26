Челябинка умерла после ДТП с пьяным полицейским из ХМАО

Девушка 6 дней провела в коме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска, которая получила тяжелые травмы в ДТП с пьяным полицейским, скончалась 27 ноября после шести дней комы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«В следственном управлении СКР региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью), которое из-за смерти пострадавшей переквалифицировали на пункт „а“ части 4 указанной статьи. В настоящее время в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили агентству в ведомстве.

22 ноября челябинка с мужем направлялась на термальный курорт «Баден-Баден» в Еткульском районе. В их машину врезалась иномарка, которая выехала на встречную полосу. За рулем находился пьяный сотрудник полиции из ХМАО. В следственном управлении СКР по Челябинской области о виновнике ДТП сообщали как о действующем полицейском. В пресс-службе УМВД по ХМАО эту информацию опровергли.

«Приказ об увольнении данного сотрудника был подписан 3 ноября. Ему была выдана на руки трудовая книжка», — заявили URA.RU в пресс-службе. «Губернатор Алексей Текслер поставил расследование ДТП на личный контроль», — уточнили URA.RU в резиденции губернатора.