В интернете появилась видеозапись, на которой кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден в сопровождении охраны, прихрамывая выходит из больницы. По информации журналистов, политику диагностировали перелом ноги.
«Избранный президент Джо Байден сломал правую ногу во время игры с одной из своих собак», — сообщает агентство ABC News со ссылкой на лечащего врача политика. По информации журналистов, медики диагностировали у Байдена несколько небольших переломов в правой стопе. Предполагается, что политику будет выписана специальная ортопедическая обувь.
Кандидат в президенты получил травму в минувшую субботу во время игры со своей собакой Мейджором. Журналисты связывают перелом с возрастом Байдена — политику 78 лет.
Несмотря на то, что результаты прошедших в США 3 ноября выборов еще не подведены, Джо Байден называется новым президентом страны. Политолог Дмитрий Суслов, слова которого приводит агентство «Дни.ру», уверен, что демократ задержится в своем кресле лишь на один срок. Он предсказал реванш республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей США в 2022 году.
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