Иран казнил шпиона «Моссада»

В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля
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В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже
В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В Иране казнили мужчину, обвинив его в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Nour News.

«Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Nour News. По данным агентства, осужденный поддерживал контакт с разведывательной службой «Моссад» и регулярно передавал за денежное вознаграждение секретные сведения, касающиеся отдельных лиц Ирана. Сообщается, что он передавал информацию о военных, политиках и общественных деятелях страны своему куратору «в одной из стран Персидского залива».

С момента обострения конфликта с Израилем в Иране были арестованы как минимум 22 человека по подозрению в сотрудничестве с израильскими разведывательными структурами. Ранее смертельный приговор был вынесен мужчине, задержанном зимой 2023-2024 года. Сообщалось, что он передавал важную информацию об Иране, поддерживая связь с израильскими разведчиками.

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В Иране казнили мужчину, обвинив его в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Nour News. «Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Nour News. По данным агентства, осужденный поддерживал контакт с разведывательной службой «Моссад» и регулярно передавал за денежное вознаграждение секретные сведения, касающиеся отдельных лиц Ирана. Сообщается, что он передавал информацию о военных, политиках и общественных деятелях страны своему куратору «в одной из стран Персидского залива». С момента обострения конфликта с Израилем в Иране были арестованы как минимум 22 человека по подозрению в сотрудничестве с израильскими разведывательными структурами. Ранее смертельный приговор был вынесен мужчине, задержанном зимой 2023-2024 года. Сообщалось, что он передавал важную информацию об Иране, поддерживая связь с израильскими разведчиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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