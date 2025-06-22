Иран казнил шпиона «Моссада»

В Иране казнили мужчину, обвинив его в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Nour News.
«Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Nour News. По данным агентства, осужденный поддерживал контакт с разведывательной службой «Моссад» и регулярно передавал за денежное вознаграждение секретные сведения, касающиеся отдельных лиц Ирана. Сообщается, что он передавал информацию о военных, политиках и общественных деятелях страны своему куратору «в одной из стран Персидского залива».
С момента обострения конфликта с Израилем в Иране были арестованы как минимум 22 человека по подозрению в сотрудничестве с израильскими разведывательными структурами. Ранее смертельный приговор был вынесен мужчине, задержанном зимой 2023-2024 года. Сообщалось, что он передавал важную информацию об Иране, поддерживая связь с израильскими разведчиками.
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