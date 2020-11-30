30 ноября 2020

«Атомстройкомплекс» после скандалов нанял антикризисного пиарщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание правительства Свердловской области в Первоуральске, ханин александр
Александр Ханин будет заниматься развитием связей с ключевыми участниками рынка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Ханин назначен директором по коммуникациям компании «Атомстройкомплекс». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

«Он укрепит команду топ-менеджеров в блоке внешних и внутренних коммуникаций. В зону ответственности Александра Ханина будет входить реализация комплексной стратегии единой коммуникационной работы компании, развитие связей с ключевыми участниками рынка, укрепление бренда и внутрикорпоративные коммуникации», — говорится в сообщении.

Александр Ханин ранее работал в крупнейших российских промышленных предприятиях, банковском секторе, структурах местного самоуправления, возглавлял ряд СМИ. Является членом Общественной палаты Свердловской области и Союза журналистов России.

«Атомстройкомплекс» — крупнейший строительный холдинг Урала. В состав холдинга входит 12 заводов, которые полностью обеспечивают потребности застройщика. Ранее источники URA.RU сообщали, что репутация «Атомстройкомплекса» стала хуже после истории с похищением человека и протестов в сквере (компанию подозревают в спонсировании активистов — прим. URA.RU). Из-за этого у застройщика могут возникнуть проблемы с бизнесом и реализацией городских проектов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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