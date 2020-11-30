«Атомстройкомплекс» после скандалов нанял антикризисного пиарщика

Александр Ханин будет заниматься развитием связей с ключевыми участниками рынка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Ханин назначен директором по коммуникациям компании «Атомстройкомплекс». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

«Он укрепит команду топ-менеджеров в блоке внешних и внутренних коммуникаций. В зону ответственности Александра Ханина будет входить реализация комплексной стратегии единой коммуникационной работы компании, развитие связей с ключевыми участниками рынка, укрепление бренда и внутрикорпоративные коммуникации», — говорится в сообщении.

Александр Ханин ранее работал в крупнейших российских промышленных предприятиях, банковском секторе, структурах местного самоуправления, возглавлял ряд СМИ. Является членом Общественной палаты Свердловской области и Союза журналистов России.

«Атомстройкомплекс» — крупнейший строительный холдинг Урала. В состав холдинга входит 12 заводов, которые полностью обеспечивают потребности застройщика. Ранее источники URA.RU сообщали, что репутация «Атомстройкомплекса» стала хуже после истории с похищением человека и протестов в сквере (компанию подозревают в спонсировании активистов — прим. URA.RU). Из-за этого у застройщика могут возникнуть проблемы с бизнесом и реализацией городских проектов.