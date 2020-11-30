Депутат Александр Бойченко (слева) подвергся критике депутата Александра Филиппова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов обрушился с критикой на команду депутата заксобрания от «Единой России» Александра Бойченко. Филиппов написал в Facebook пост, где сообщил, что люди Бойченко мешают ему дарить подарки жителям микрорайонов Голованово и Бумажник.

«Александра Бойченко, вроде, в фейсбуке нет, но, думаю Елена Савельева (зам. руководителя региональной приемной председателя Партии „Единая Россия“ в Пермском крае, — прим. редакции) ему передаст. Ваши подопечные они что, совсем на головушку приболели? Неужели непонятно, что такими действиями хуже делают не мне, а людям, жителям района», — написал в Facebook Филиппов.

Сообщается, что жителям микрорайонов стали поступать звонки от руководства «градообразующего предприятия», которое под угрозой увольнения запрещает принимать новогодние подарки от Филиппова. Вероятно, речь идет про ГК «ПЦБК» и ООО «Уралбумага», учредителем которого является Бойченко.

В беседе с корреспондентом URA.RU Филиппов уточнил, что нельзя смешивать этот конфликт и его членство в партии «Единая Россия». Бойченко на просьбу прокомментировать ситуацию не ответил, хотя и прочитал сообщение корреспондента в мессенджере.

URA.RU рассказывало, что Бойченко может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Филиппов же всегда выступал с открытой критикой различных политических деятелей. Например, он сравнивал отчет мэра Перми Дмитрия Самойлова с рассказом о хорошем ужине, а также говорил, что последний только кайфует от тембра своего голоса.

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