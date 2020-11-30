Свердловский депутат уволился со всех постов в заксобрании

Алексей Коробейников написал заявления, чтобы избежать разногласий с коллегами и прокуратурой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников написал заявление о сложении с себя полномочий зампредседателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, а также председателя мандатной комиссии. Как он сообщил URA.RU, такое решение принято, чтобы избежать разногласий с коллегами и прокуратурой.

«Я по собственной инициативе принял решение оставить эти должности в Законодательном Собрании, во избежание разногласий. При этом депутатом я остаюсь, планирую больше времени уделять работе с избирателями», — прокомментировал Алексей Коробейников.

Как писало URA.RU прокуратура сочла нарушением антикоррупционного законодательства факты совмещения государственных должностей депутатами. Помимо Алексея Коробейникова, надзорное ведомство обратило внимание на Владимира Терешкова (он совмещает посты председателя бюджетного комитета и комиссии по регламенту), а также на Владимира Никитина (совмещает должность председателя комитета по законодательству и общественной безопасности с должностью председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе). На имя спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной направлено представление об устранении нарушений. Свердловский парламент запросил разъяснений в Госдуме РФ.

Ранее прокуратура предъявляла претензии к сведениям о доходах и имуществе Алексея Коробейникова. «Вся информация о принадлежащем мне на праве собственности имуществе, а также доход, полученный от его использования, ежегодно и в установленный законом срок мною декларировалась и предоставлялась в рамках декларационной компании в профильную комиссию заксобрания, а также в Федеральную налоговую службу», — констатировал Алексей Коробейников. Он добавил, что все виды налогов, подлежащих уплате в бюджет, были им оплачены в полном объеме. На данный момент имущество, принадлежащее депутату, передано в доверительное управление.

депутат Алексей Коробейников