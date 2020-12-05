YouTube удалил канал блогера, на стриме которого погибла девушка

Блогер Стас Решетников арестован до 3 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

YouTube удалил аккаунт и записи стримов блогера Reeflay (Стаса Решетникова), у которого в прямом эфире погибла девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Google.

«В Google подчеркнули, что трансляция изначально проходила не в YouTube. Поэтому из видеосервиса были удалены копии видеозаписей, а также связанный с ними аккаунт», — пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу YouTube.

До это Решетников вел из квартиры стрим, во время которого на полу лежала девушка без сознания. Позднее блогер положил ее на диван и попросил очнуться, однако она была уже мертва. Решетников вызвал полицию и скорую. При этом эфир он выключил только после приезда правоохранительных органов. Он отрицает причастность к смерти девушки, уверяя, что она употребляла наркотики. Позднее блогера арестовали до 3 февраля по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.