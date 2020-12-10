Полиция приняла роды у россиянки прямо в метро

У женщины начались схватки прямо на станции метро (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские приняли роды у пассажирки на станции московского метрополитена. 29-летняя женщина находилась на последних сроках беременности, схватки начались прямо в метро. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

Вечером 9 декабря при обходе вестибюля станции «Электрозаводская» полицейские обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. «Прапорщик полиции Алексей Орлов незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, однако роды уже начались. Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказала «Пятому каналу» Полякова, ребенок родился за две минуты. Самым сложным оказалось то, что пуповина была короткой, и перерезать ее правоохранители не решились. Сержант полиции рассказала, что почти 40 минут держала только что родившегося малыша у ног его матери, пока на станцию метро не прибыли медики.