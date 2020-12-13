13 декабря 2020

Перед выборами членов избиркомов протестируют на компетентность

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , избирательная комиссия, выборы, медицинская маска, защитная маска, избирательный участок, голосование, маска на лицо, защитный экран, противоэпидемические меры
Членов избиркомов после пандемии посадят за парты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Первые сотрудники региональных избиркомов пройдут обучение и получат от Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) сертификаты о повышении квалификации по итогам обучения в центре. Как отметила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, наличие этого документа станет решающим при принятии кадровых решений.

Планируется,что первую группу наберут в мае, обучение предполагается только очное, рассказала «Коммерсанту» руководитель РЦОИТ Наталья Артыкаева. Она отметила,что читать лекции для курсантов будут юристы, политологи, члены ЦИКа и сотрудники аппарата. «Разбирать на курсе будем в первую очередь актуальные темы, связанные с выборами в Госдуму, новеллы избирательного законодательства. Прежде всего это работа на трехдневном голосовании и с сейф-пакетами», — пояснила Артыкаева. После обучения предусмотрено обязательное тестирование.

По словам руководителя РЦОИТ, со временем получить сертификаты после обучения смогут представители политических партий и наблюдатели. «Мы ставим перед собой цель в перспективе очистить избирательную систему от людей, обладающих сомнительными компетенциями», — добавила Артыкаева. Элла Памфилова в свою очередь отметила, что выданный по результатам обучения сертификат будет подтверждать повышение квалификации и может учитываться при дальнейших кадровых решениях, в том числе, при переназначении.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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