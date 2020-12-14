В Тюмени спустя 17 лет посадили убийцу полицейского

Участник банды долгие годы скрывался и жил по поддельному паспорту Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени осудили участника банды, который 17 лет назад участвовал в убийстве полицейского. Об этом сообщает прокуратура региона. Мужчине также предъявили обвинения еще по восьми статьям УК РФ.

«Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего участника банды. Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, бандитизме, разбое, краже, и других преступлениях», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

Тюменец входил в состав банды, которая в начале двухтысячных нападала на бизнесменов. Преступники грабили склады коммерческих организаций в Тюмени и Екатеринбурге, и совершали другие кражи. Летом 2002 года они пытались ограбить кассу Центробанка в селе Нижняя Тавда, а последним преступлением стала попытка нападения на инкассаторов.

«В январе 2003 года злодеи готовились совершить нападение на инкассаторов, перевозивших деньги из аэропорта „Рощино“. Когда преступники на угнанных машинах сидели в засаде на трассе, к ним подъехал патруль ДПС. Бандиты начали стрелять. В итоге один из полицейских погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Зимой 2003 года большинство бандитов задержали. Но один осужденный смог скрыться: он жил в Московской области по поддельному паспорту. Правда, в мае 2019 года был пойман.

Суд назначил мужчине 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее его подельники получили от пожизненного до 24 лет тюрьмы. Один из главарей банды до сих пор находится в розыске.