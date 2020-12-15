В Челябинской области от ледовых городков не отказались, но массовые мероприятия запретили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Копейске нарушили прямой запрет губернатора Челябинской области Алексея Текслера на проведение массовых мероприятий. Горожан пригласили на торжественное открытие ледового городка, хотя глава региона потребовал отказаться от этого, чтобы не допустить скопления людей.

«25 декабря на площади Трудовой Славы г. Копейска состоится открытие новогоднего Ледового городка! Приглашаем на открытие! Приходите все на праздник!» — указано в сообщении группы «Копейск (в) теме» во «ВКонтакте».

Копейчан вопреки запрету Текслера приглашают на массовое мероприятие в пандемию коронавируса Скрин поста группы ВКонтакте «Копейск (в) теме»

Связаться с главой Копейска Андреем Фалейчиком не удалось. На звонок корреспондента URA.RU он не ответил. В пресс-службе Копейска также не взяли трубку, поэтому выяснить, согласовано ли данное объявление с администрацией города, не удалось.

О запрете на торжественное открытие ледовых городков в городах и поселках региона стало известно в начале декабря. Это связано с ограничением на проведение массовых мероприятий. Само строительство ледовых городков в регионе отменять не стали.