В Москве отказались расторгнуть сделку челябинского правительства

Решение московского суда улучшило позиции Руслана Гаттарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству инвестиционного развития Челябинской области (АИР), дочернему предприятию минэкономразвития региона, расторгнуть сделку с «АО 'Стратеджи Партнерс Групп'» («СПГ» Москва). АИР требовало признать сделку на 18 млн рублей ничтожной, передает корреспондент URA.RU. Этот суд напрямую касается бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении суда, выложенном на сайте суда. Резолютивная часть еще не опубликована. Сделка, о которой идет речь, касалась стратегии развития региона («Стратегия-2020»). В 2014 году по требованию губернатора Бориса Дубровского, руководившего тогда Челябинской областью, стратегия пересмотрена.

Заказчиком стратегии стало общественное движение «Челябинцы», созданное его заместителем Гаттаровым, а исполнителем — «СПГ» Москва. За стратегию «Челябинцы» должны были заплатить 50 млн рублей, однако все деньги перечислены не были, долг составил порядка 18 млн рублей. Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев на суде по своему уголовному делу рассказал, что Гаттаров, курирующий блок экономики правительства, дал указания, чтобы «АиР» заплатила этот долг московской фирме. Долг ликвидировали по суду через мировое соглашение.

По мнению Тефтелева, Гаттаров тем самым совершил должностное преступление. По показанием Тефтелева было возбуждено уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц, но Гаттарову силовики пока не высказали претензий. «Если бы суд сделку отменил, это могло бы стать доказательством вины Гаттарова. Но суд признал сделку законной», — указал источник URA.RU в правоохранительных органах.

Гаттаров назвал слова Тефтелева клеветой и подал в суд на него и на URA.RU. URA.RU отправляло запрос в СПГ, однако ответ получен не был.