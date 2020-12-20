Фейковые чиновники требуют деньги с челябинских бизнесменов

В Копейске активизировались телефонные мошенники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске Челябинской области представителям бизнеса начали поступать звонки от лица мэрии и силовых структур с требованием перечислить деньги на счет телефона, обещая взамен подарки. В пресс-службе мэрии Копейска URA.RU заявили, что не имеют к этому обзвону отношения, а звонки поступают от мошенников.

«Мне позвонили якобы от одного из руководителей города и попросили перевести деньги на номер телефона. За это мне обещали передать комплект медицинских масок. Аналогичные звонки поступали и моим коллегам. В эту „легенду“ мы не поверили», — заявил URA.RU источник.

Такие же звонки начали поступать и от лица представителей силовых структур Копейска. В администрации города заявили, что это мошенники.

«Неизвестные звонят на телефонные номера руководителей предприятий города с информацией о проведении проверки и просьбой приобрести подарки или перевести деньги на телефонный номер. Любые подобные звонки неправомерны, о них необходимо сообщать в правоохранительные органы и ни в коем случае не выполнять просьбы мошенников», — заявили URA.RU в мэрии Копейска.