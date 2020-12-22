Коронавирус возобновил наступление на Челябинскую область

До массовой вакцинации челябинцам придется соблюдать целый ряд карантинных ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 23 декабря зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 305, днем ранее 309 заболевших), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Выросла также и смертность — с 13 до 15 человек.

«С начала пандемии произошло 33 650 случаев заражения, сейчас в больницах находится 11 461 южноуралец. Умерли 15 пожилых пациентов в возрасте от 53 до 83 лет. Жизнь девяти из них унесла коронавирусная пневмония, для шести COVID-19 осложнил имевшиеся тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 118 человек, с начала пандемии — 20 964 жителя области.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса действует в области до 27 декабря, после чего оперштабу предстоит продлить его или отменить. Челябинцам придется соблюдать ряд требований, связанных с обязательным ношением масок в общественных местах и режимом работы развлекательных заведений. URA.RU подготовило для читателей перечень запретов, нарушение которых чревато штрафами от 1 тысячи до 300 тысяч рублей.