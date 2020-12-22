Перед Новым годом инфекция дала передышку врачам и обычным челябинцам Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 23 декабря — 382-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 288-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 33 331, выздоровели 20 846 и скончались 1 168 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 906 503 (+28 776) случая заражения. Вылечились 2 319 520 (+24 158) пациентов — почти 80% от заболевших. Умерли 51 912 (+561) человек —1,8% от заразившихся.

В Челябинской области новая тенденция с COVID

В Челябинской области к 22 декабря зафиксировано 305 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне их было 309, днем ранее 312. Заболеваемость снижается вот уже несколько дней подряд, регион держится на третьем месте в УрФО по этому показателю. То же самое относится и к смертности: продержавшись несколько дней на рекордной цифре в 17 случаев она упала до 13-ти.

Наибольший прирост пациентов с COVID-19 среди уральских регионов показала Свердловская область (+400 случаев за сутки), далее следует Пермский край (+332), затем идут ХМАО (+219), ЯНАО (+186) и Тюменская область (+165). Меньше всего зараженных в Курганской области (+110).

Коронавирус оказался в разы опаснее гриппа

Коронавирус признали в несколько раз более смертоноснее гриппа. По данным независимых экспертов из разных стран смертность среди пациентов с COVID-19 составила 18,5%, среди больных гриппом — 5,3%. На Урале эпидемия гриппа начинается в феврале—марте. Чем обернется сочетание двух вирусных инфекций для населения и как это скажется на системе здравоохранения — пока загадка.

В Челябинске хотят закрыть бар после выступления Михаила Шаца

Челябинский «Бревки бар» могут закрыть из-за нарушений, допущенных во время концерта Михаила Шаца. Фото из зала, забитого посетителями без масок за тесно стоящими столиками, попало в СМИ. В заведении заявили, что концерт был согласован с минкультом области — но сразу же выяснилось, что это ложь. Как сообщил URA.RU министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, ведомство уже обратилось в Роспотребнадзор. По его словам, бар уже игнорировал санитарные требования, и повторное грубое нарушение может обернуться для заведения трехмесячной приостановкой работы.

Челябинским ученикам предложили ходить в школу на каникулах

Ученики младших классов Челябинской области могут посещать школы и после начала досрочных каникул. «Всем школам региона даны указания до 25 декабря выставить оценки. С 28 декабря по желанию родителей для начальной школы будут группы присмотра. Во всех образовательных учреждениях могут быть организованы классные часы и занятия по подготовке к олимпиадам», — заявила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. При этом младшеклассников обеспечат бесплатным питанием. О том, что каникулы в Челябинской области начнутся с 28 декабря, заявил губернатор Алексей Текслер.

Росавиация разрешила международные авиарейсы из Челябинска

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разрешило выполнять авиарейсы в Армению, Азербайджан и Узбекистан из международного аэропорта Челябинска. Авиакомпания Red Wings сможет выполнять полеты в Баку и Ереван дважды в неделю, компании «Северный ветер» также дважды в неделю разрешено отправлять самолеты в узбекский Самарканд, а авиакомпании «Алроса» — один рейс в неделю до Ферганы. Осталось лишь дождаться, когда с воздушной гавани снимут карантинные ограничения.

Челябинцам озвучили новые правила новогодних каникул

Жителям Челябинской области нужно соблюсти целый ряд требований в новогодние каникулы, чтобы избежать неприятностей, связанных с нарушением режима повышенной готовности. Все они связаны с обязательным ношением масок в общественных местах и режимом работы развлекательных заведений. URA.RU подготовило для читателей перечень запретов, нарушение которых чревато штрафами от 1 тысячи до 300 тысяч рублей.